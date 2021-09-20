В Татарстане стартовал конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» объявило о начале приема заявок на участие в конкурсе социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни.

Мероприятие проводится ежегодно в целях увеличения эффективности формирования культуры здорового образа жизни. Стать его участниками могут физические лица 14 лет и старше, подготовившие конкурсные работы как индивидуально, так и коллективно.

Заявка должна включать конкурсные работы — сценарии видеофильмов или видеороликов антинаркотической направленности. Дополнительно могут быть представлены иллюстрации, дизайн-макеты, видео и так далее. Конкурсные работы предоставляются на флеш-карте, жанр ролика участники определяют самостоятельно. Видеофильм при этом не должен быть короче семи минут, а видеоролик — короче 15 секунд и длиннее одной минуты.

Кроме того, необходимо заполнить анкету, включающую данные заявителя, название номинации, название конкурсной работы, краткую аннотацию, адрес, телефон / факс и электронную почту.

Зарегистрированные в качестве юридических лиц редакции СМИ должны предоставить идентификационный номер налогоплательщика, приказ о назначении руководителя, копию учредительных документов, копию свидетельства о регистрации СМИ либо выписку из реестра зарегистрированных СМИ.

От СМИ, которые не зарегистрированы в качестве юрлиц, потребуются копия свидетельства о регистрации или выписка из соответствующего реестра, копия устава редакции или заменяющего его договора, если она состоит менее чем из десяти человек, и копия документа о назначении главного редактора.

Физическим лицам (авторам и авторским коллективам) придется предоставить копии документов, удостоверяющих личность и согласие на обработку персональных данных. Также от авторских коллективов и редакций, подающих совместную конкурсную работу, потребуется соглашение о распределении денежных средств в процентах при присуждении конкурсной работе призового места.

Заявитель может подать в одной номинации конкурса только одну заявку. При этом он вправе подать заявки по нескольким номинациям, если на каждую номинацию им формируется отдельная заявка.

Заявки принимаются Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям с 16 сентября 2021 года по 1 ноября 2021 года включительно по адресу: Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, каб. 608, отдел СМИ с пометкой «Конкурс социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни». Телефон: 8 (843) 570-31-12.

Конкурс проводится по таким категориям, как «Лучший сценарий рекламного видеофильма антинаркотической направленности», «Лучший сценарий рекламного видеоролика антинаркотической направленности для размещения в социальных сетях», специальная номинация «За вклад в пропаганде здорового образа жизни» и специальная номинация «За вклад в пропаганде здорового образа жизни»

В первой категории победитель получит 55 тыс. рублей, занявший второе место — 40 тыс., а третье — 30 тыс. Во второй денежные призы составят 45 тыс., 35 тыс. и 25 тыс. рублей соответственно. Лучшие в специальных номинациях получат по 15 тыс. рублей. Дата награждения победителей конкурса будет объявлена на официальном сайте агентства. Итоги конкурса разместят на его сайте.