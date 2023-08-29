В Татарстане стартовал конкурс СМИ по освещению проблем безопасности на дорогах

В Татарстане стартовал конкурс среди СМИ «Доверие и безопасность», посвященный освещению проблем безопасности дорожного движения.

Конкурс проводится с целью привлечь внимание общественности к проблемам безопасности на дорогах, выявлению и поощрению лучших работ журналистов на телевидении, радио, в печатных изданиях и электронных СМИ.

Работы будет оценивать независимое жюри, которое состоит из представителей республиканской Госавтоинспекции, а также сотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения», ведущие журналисты РТ и руководители СМИ.

Участвовать в конкурсе могут редакции СМИ, журналисты, писатели, блогеры и дизайнеры Татарстана.

Проводится конкурс по номинациям: «Безопасные дороги детям»; «Будни дорог»; «На страже дорог»; «Социальная реклама»; «Правила дорожного движения – правила жизни»; «Рыцари дорог», «Берегите дороги!».

Работы нужно предоставить до 30 сентября 2023 года в Управление Госавтоинспекции МВД по РТ по электронной почте smigibddrt@mail.ru. В графе «Тема» следует указать ФИО и район (город). Телефон для справок: (843) 533-39-09.

Подведение итогов и награждение будет проводиться в декабре 2023 года.