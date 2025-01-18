В Татарстане стартовал конкурс по нацпроекту «Туризм и гостеприимство»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минэкономразвития России в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство» объявило конкурсный отбор для предоставления в 2025–2027 годах субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения. Компании Татарстана могут подать заявку на участие, сообщили в Госкомитете РТ по туризму.

Отбор проходит до 3 марта. Размер субсидии не может составлять более 1,5 млн рублей на один номер в модульном некапитальном средстве размещения и превышать 50% стоимости инвестиционного проекта.

Конкурс проходит в два этапа:

1. Прием заявок для участия в отборе проходит до 3 марта 2025 года по адресу: г.Казань, ул.М.Горького, 19. Документы принимаются в будни с 09:00 до 18:00, перерыв 12:15-13:15.

После приема каждой заявки Госкомитетом РТ по туризму будет проведен анализ инвестиционного проекта на предмет соответствия требованиям, установленных правилами предоставления субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения. Также он будет оцениваться на соответствие требованиям в части минимальных габаритов и площадей помещений, организации доступа маломобильных групп населения, материалов строительства, противопожарных и дополнительных требований. После чего одобренные заявки будут направлены в Минэкономразвития России.

2. МЭР РФ в течении 5 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок от регионов РФ осуществит проверку документов и направит их в комиссию по вопросам предоставления субсидий. Она в течение 15 рабочих дней произведет оценку инвестиционных проектов по перечню критерий, зафиксированных правилами распределения субсидий.

На момент подачи заявки категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором планируется строительство модульной гостиницы, должны соответствовать целевому назначению средств субсидии.

Для участия в конкурсе компаниям из Татарстана необходимо подать заявку. Госкомитет РТ по туризму проанализирует инвестиционные проекты на предмет соответствия требованиям. После этого одобренные заявки будут направлены в Минэкономразвития России.

Приоритетом будут обладать инвестиционные проекты:

- реализуемые на особо охраняемых природных территориях;

- реализуемые вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов, проходящих по участкам одной или нескольких автомобильных дорог федерального значения М-4 «Дон», М-8 «Холмогоры», М-11 «Нева», М-12 «Восток». В Татарстане утвержден в качестве приоритетного автомаршрут «Татарстан, край 1001 удовольствия», с которым можно ознакомиться по ссылке.

- с наименьшей стоимостью номера в модульном некапитальном средстве размещения;

- заявки, поданные в более ранние сроки.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 59 млрд рублей.