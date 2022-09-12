news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 сентября 2022  17:06

Участники конкурса на знание Конституции Татарстана смогут получить цифровые гаджеты

news_top_970_100

Стартовал конкурс «30-летие Конституции Республики Татарстан — проверь себя!». Всех желающих приглашают померяться знанием ключевых положений Основного закона РТ. 

Каждый из участников получит электронный сертификат со своим результатом.

При этом конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, получат в подарок один из современных гаджетов: умную колонку Apple HomePod mini, цифровые часы Apple Watch Series 7 или смартфон Apple iPhone 13.

Пройти онлайн-тестирование можно по ссылке.

 

#конституция рт #конкурс #Татарстан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100