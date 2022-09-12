Участники конкурса на знание Конституции Татарстана смогут получить цифровые гаджеты

Стартовал конкурс «30-летие Конституции Республики Татарстан — проверь себя!». Всех желающих приглашают померяться знанием ключевых положений Основного закона РТ.

Каждый из участников получит электронный сертификат со своим результатом.

При этом конкурсанты, набравшие наибольшее количество баллов, получат в подарок один из современных гаджетов: умную колонку Apple HomePod mini, цифровые часы Apple Watch Series 7 или смартфон Apple iPhone 13.

Пройти онлайн-тестирование можно по ссылке.