В Татарстане стартовал конкурс на субсидию на развитие автотуризма на М12

В Татарстане стартовал конкурсный отбор на получение единой субсидии для развития инфраструктуры автотуризма вдоль трассы М12 «Восток». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Прием заявок осуществляется в электронном виде на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки и продлится до 17 часов 22 мая текущего, 2026 года.

К участию в отборе приглашаются юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, готовые реализовать проекты по созданию некапитальных объектов туристской инфраструктуры вблизи автомобильных маршрутов, ключевым из которых является федеральная трасса М12 «Восток».

Субсидия покрывает часть затрат бизнеса. Максимальный размер гранта по каждому из семи направлений составляет 3 млн рублей. Обязательным условием является софинансирование со стороны заявителя в размере 50% от запрашиваемой суммы.

Предприниматели могут направить средства на реализацию следующих проектов:

– навигация и брендирование: изготовление и установка элементов навигации, создание единого дизайн-кода маршрута;

– туристская информация: создание и установка новых некапитальных туристско-информационных центров (ТИЦ) и точек продажи региональной продукции;

– общественное питание: создание или приобретение новых некапитальных пунктов питания;

– кемпинг-размещение: создание кемп-стоянок, навесов для транспорта, приобретение кемпинговых палаток и оборудования для ночлега, а также обустройство санитарных зон;

– туристское оборудование: приобретение оборудования для пунктов проката, детских и спортивных комплексов, комнат матери и ребенка и пунктов телемедицины;

– модульные конструкции: приобретение и установка некапитальных спортплощадок, санитарных модулей, душевых и прачечных, комнат матери и ребенка;

– доступная среда: реализация проектов по созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая установку пандусов, подъемников и адаптацию объектов в составе зон дорожного сервиса.

Все приобретаемое оборудование и возводимые объекты должны быть новыми и ранее не эксплуатировавшимися. Проекты должны располагаться в составе многофункциональных зон дорожного сервиса и площадок отдыха.

Ознакомиться с полными условиями участия и подать заявку можно на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки по ссылке на отбор «Развитие автомобильного туризма». Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».