В Татарстане стартовал конкурс на должность молодёжного помощника руководителя АТК

Молодежь республики в возрасте от 18 до 35 лет может принять участие в конкурсе на должность молодёжного помощника руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Татарстане. Заявки принимаются до 18 марта 2026 года на сайте: https://atmrt.ru/youngassistant.

Проект направлен на подготовку кадрового резерва из числа мотивированных молодых людей, готовых заниматься профилактикой экстремизма и идеологии терроризма в молодёжной среде и интернет-пространстве.

Руководитель аппарата АТК в РТ Ильдус Гараев отметил, что профилактика требует системного и профессионального подхода. По его словам, конкурс позволяет сформировать пул подготовленных специалистов, которые понимают специфику сферы безопасности и готовы включиться в работу на местах. Участники не только получают знания, но и приобретают практический опыт, становясь частью единой системы обеспечения общественной безопасности.

Министр по делам молодёжи РТ Азат Кадыров подчеркнул, что важно, чтобы молодёжь была не объектом профилактики, а её активным субъектом. Конкурс даёт возможность проявить инициативу, реализовать собственные проекты и внести вклад в формирование безопасной молодёжной среды. Поддержка таких инициатив — вклад в развитие ответственного поколения, способного противостоять современным вызовам.

В 2026 году программа конкурса обновлена и включает семь этапов — от подачи заявки до торжественного награждения победителей. После завершения заявочной кампании участников ждут отборочный этап с оценкой базовых знаний и мотивации, а затем конкурсный этап, где проверят навыки анализа информации и решения практических задач.

Успешно прошедшие отбор примут участие в выездном интенсивном обучении, затем — в основном курсе по кибербезопасности, методам противодействия идеологии терроризма и подготовке к самостоятельной профилактической деятельности. Ключевым станет практический этап: конкурсанты будут разрабатывать и проводить профилактические проекты, создавать методические материалы, участвовать в форумах и выездных мероприятиях.

Финалисты, успешно прошедшие все этапы, получат статус молодёжного помощника руководителя аппарата АТК в РТ. Лучших ожидают стажировки в ведомствах и учреждениях, занимающихся профилактикой экстремизма.

На сегодняшний день сообщество помощников насчитывает 44 человека. За годы работы ими привлечено свыше 8,1 млн рублей на реализацию более 23 проектов, направленных на профилактику вовлечения подростков в деструктивные движения. Проведено свыше 1,9 тысячи мероприятий по всей республике.

Конкурс проводится ежегодно с 2017 года Министерством по делам молодёжи РТ совместно с Академией творческой молодёжи Татарстана при поддержке аппарата АТК в РТ.