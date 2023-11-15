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Руc Тат
Общество 15 ноября 2023 13:12

В Татарстане стартовал конкурс лучших блогов и блогеров с призовым фондом 565 тыс. рублей

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Сегодня в Татарстане стартовал республиканский конкурс по популяризации государственных языков республики в сети интернет с общим призовым фондом 565 тысяч рублей. Организатором конкурса выступает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Цель конкурса – выявление лучших блогов, направленных на сохранение и популяризацию государственных языков Республики Татарстан.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Лучший блог в социальных сетях»
  • «Лучший блог на видеохостингах»
  • «Лучший блог в мессенджерах»
  • «Лучший блог по теме Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан»
  • «Лучший молодой блогер» (возраст с 14 до 18 лет)

Документы от участников конкурса принимаются с 15 до 30 ноября на электронную почту konkurs_tatmedia2023@mail.ru или направляются на электронном носителе по адресу: 420066, Республика Татарстан, Казань, ул.Декабристов, 2, 6 этаж, кабинет №608, отдел СМИ. Телефон для справок: +7(843)570-31-12.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

#конкурс #татмедиа #блогер
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