В Татарстане стартовал конкурс фото и картин об использовании велосипеда в обычной жизни

Союз велосипедистов Республики Татарстан решил организовать конкурс фотографических и художественных работ, посвященных использованию велосипеда в повседневной жизни. По итогам мероприятия предполагается провести выставку.

Речь идет об использовании велосипеда при занятиях спортом, в качестве городского транспортного средства или даже для ведения бизнеса. Работы следует присылать на сайт velo-picture.ru до 1 июня 2022 года. Там же можно ознакомиться с положением о конкурсе.

Авторы идеи надеются «оздоровить жителей Татарстана и их среду обитания за счет привлечения и широкого использования велосипеда и других экологических средств индивидуальной мобильности во всех сферах нашей жизни — в спорте, малом предпринимательстве, городском транспорте, туризме и отдыхе».

Помимо прочего, в Союзе велосипедистов РТ полагают, что популяризация использования велосипедов в непростых экономических условиях может стать своеобразным «ответом» на санкции стран Запада (введенные в ответ на начало специальной военной операции на Украине) и поспособствовать адаптации к новой реальности.

Проект реализуется при поддержке «Татар-информа», ГМИИ Татарстана, Союза художников РТ и Союза фотографов РТ.