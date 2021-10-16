В Татарстане стартовал конкурс для управленцев «Вверх»

В Татарстане стартовал республиканский конкурс «Вверх», который направлен на формирование механизма подготовки и стажировки управленческих кадров для органов государственной власти и местного самоуправления.

Торжественное открытие состоялось в Торгово-промышленной палате РТ. Министр по делам молодежи Тимур Сулейманов и президент Академии творческой молодежи Никита Баталов пожелали участникам продуктивной и активной работы в течение конкурса, передает пресс-служба республиканского Минмолодежи.

«Все, что мы делаем для молодежи, вместе с молодежью. Особенно важно, чтобы молодежь чувствовала, что все, что происходит вокруг — это делается во многом для нее. Потому что мы как молодежь, мы наиболее динамичная часть общества», – отметил Тимур Сулейманов.

Шумно стартовав в субботу, 16 октября, конкурс продолжится до 30 ноября.

В рамках проведения развивающей программы будут привлечены эксперты и спикеры, которые помогут подготовиться участникам к конкурсным процедурам. Среди них: главный советник отдела развития государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан Анастасия Басова; главный советник отдела реализации инвестиционных программ в строительном и дорожном комплексах Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан Тимур Аглиуллин; заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина; ведущая международных мероприятий, радиоведущая, тренер спикеров TEDx, тренер по публичным выступлениям Раяна Ахметзянова и другие.

В качестве конкурсов участники пройдут сквозь «Творческую самопрезентацию», «Тестирование», «Эссе», «Решение отраслевых кейсов» и «Индивидуальное собеседование».

Финалисты конкурса войдут в кадровый резерв государственной гражданской службы Республики Татарстан.