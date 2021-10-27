В Татарстане стартовал конкурс для СМИ на лучшее освещение добровольческой деятельности

В Татарстане стартовал конкурс на лучшее освещение деятельности добровольчества для СМИ. Участниками могут стать как журналисты, блогеры лично, так и редакции СМИ, авторские коллективы. Заявки принимаются до 14 ноября, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Работы принимаются по шести направлениям: «Лучшая публикация в интернет-изданиях», «Лучшая публикация в периодических печатных изданиях», «Лучший телесюжет», «Лучший информационный выпуск на радио», «Лучшая работа среди студенческих печатных изданий и электронных СМИ» и «Лучший видеоролик о деятельности добровольческого сообщества РТ».

Работы должны рассказывать о деятельности добровольческого (волонтерского) сообщества и организаций РТ, деятельности муниципальных центров и созданных на базе высших учебных заведений, а также о проектах, направленных на развитие добровольчества в Татарстане и личностях в добровольческом сообществе РТ.

Ознакомиться с положением и скачать форму для заявки можно на сайте Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан.

Общий призовой фонд конкурса составляет 300 тысяч рублей, они будут распределены среди победителей из расчета, что денежная премия в номинациях составляет по 50 тысяч рублей.

Конкурс проводится Информационно-ресурсным центром добровольчества РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиa».