В Татарстане начался конкурс для фотографов и художников «Наш ответ санкциям — велосипед»

В Татарстане стартовал конкурс для художников и фотографов «Наш ответ санкциям — велосипед». Он направлен на популяризацию велосипеда и предание ему статуса стандартного средства передвижения по городу, туризма и досуга. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал председатель Союза велосипедистов РТ Ильдус Янышев.

«У велосипеда очень много граней. Мы предусматриваем несколько номинаций для конкурса: „О, велосипед, ты —спорт“, „Велосипед, город и я“, „Кручу, кручу педали, кручу куда хочу“, детская номинация „Моя первая любовь — велосипед“ и „Агитплакат в пользу велосипеда в стиле Маяковского“», — пояснил спикер.

Кроме того, Янышев анонсировал велопробег, который запланирован на 23 апреля, в день открытия сезона. Он пройдет от экстрим-парка «Урам» вдоль Кремлевской набережной, через Кремлевскую дамбу и по набережной на другой стороне Казанки, после чего через мост Миллениум велосипедисты вернутся обратно.

Янышев заметил, что пробег будет проходить группами по десять человек, поэтому дороги перекрываться не будут. Старт запланирован на 10.00.

Что касается конкурса, то заявки на него будут приниматься до 1 июня, а 3 июня, в Международный день велосипедиста, будут вручены призы и грамоты победителям.

«В своих работах очень важно показать масштаб нашего велодвижения. Сейчас в городе сделано много велодорожек и создана инфраструктура для езды на велосипеде. Мы можем не только найти снимки в архивах, но и сделать новые снимки. Хочется, чтобы как можно больше фотографов подключились к этому конкурсу», — отметил председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали.

Он заявил, что после конкурса сформированную фотогалерею, возможно, удастся разместить в здании «Татмедиа». По его словам, было бы здорово провести еще и обучающие курсы для фотографов, чтобы они знали, как правильно устанавливать аппаратуру на велосипед и делать снимки.

Приобщение к велотуризму через изобразительное искусство — это хорошая находка, уверен член правления Союза художников РТ Ильнур Бакиров.

«Изобразительное искусство — это не только эстетика, но и познание. Молодежь в наше время сидят в смартфонах и мало двигаются. Талантов много, но они в статике. Через этот конкурс у них может возникнуть интерес», — объяснил он.

У художников есть широкие возможности для участия в конкурсе, так как у них нет ограничений по формату. К участию принимаются как агитационные плакаты, так и комиксы, шаржи, картины, этюды и многое другое, заключил Бакиров.