В Татарстане стартовал конкурс «Безопасное колесо» для юных инспекторов движения

В Татарстане стартовал XXVIII республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо», он проходит в центре «Камский Артек» в Нижнекамском районе РТ. Этот конкурс проводится по программе «Повышение безопасности дорожного движения в Татарстане на 2014-2025 годы».

Фото: ГИБДД РТ

Цель мероприятия – воспитать законопослушных участников дорожного движения, сформировать у них культуру здорового и безопасного образа жизни, предупредить детскую безнадзорность на улице.

Фото: ГИБДД РТ

В конкурсе участвуют 84 школьника от 9 до 11 лет, которые до этого победили на районных и городских этапах. Их объединили в команды по четыре человека. Детям предстоит борьба в личном и командном зачетах: кто лучше всех знает ПДД и оказазывает первую помощь, а затем продемонстрирует свои навыки велосипедиста.

Фото: ГИБДД РТ

Также ЮИДовцам предстоит пройти теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге. Итоги конкурса будут подведены 20 мая. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.