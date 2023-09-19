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В Татарстане стартовал конкурс антикоррупционной экспертизы
В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс антикоррупционной экспертизы для независимых экспертов. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Татарстана Айнур Галимов.
«В целом независимая антикоррупционная экспертиза – это мера профилактики коррупции, для того чтобы в нормативно-правовых актах и их проектах устранять коррупциогенные факторы», – заявил он.
По словам замглавы ведомства, конкурс имеет большое значение, так как позволяет осуществлять борьбу с коррупцией не только силами органов государственной власти, но и независимых экспертов, которые, в силу своей незаинтересованности, могут оценить нормативный правовой акт «со стороны».
«Конкурс в области независимой антикоррупционной экспертизы уникален и был взят другими регионами страны в пример – нас рекомендовал Минюст России как положительный опыт», – подчеркнул замминистра.
Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей: 100 тыс. – за первое место, 80 тыс. – за второе и 70 тыс. рублей – за третье.
Суть конкурса заключается в экспертизе существующих правовых актов на наличие корупциогенных факторов. После проведения анализа оформляется письменное заключение, которое подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения.
При согласии с выводами, изложенными в заключении независимого эксперта, текст нормативного правового акта дорабатывают, чтобы исключить коррупциогенные факторы.
Галимов подчеркнул, что стать независимым экспертом может любой желающий. Для этого кандидату необходимо высшее образование, аккредитация Министерства юстиции и отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов.
Ежегодно на конкурс представляется более 100 заключений.
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