В Татарстане стартовал конкурс антикоррупционной экспертизы

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс антикоррупционной экспертизы для независимых экспертов. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Татарстана Айнур Галимов.

«В целом независимая антикоррупционная экспертиза – это мера профилактики коррупции, для того чтобы в нормативно-правовых актах и их проектах устранять коррупциогенные факторы», – заявил он.

По словам замглавы ведомства, конкурс имеет большое значение, так как позволяет осуществлять борьбу с коррупцией не только силами органов государственной власти, но и независимых экспертов, которые, в силу своей незаинтересованности, могут оценить нормативный правовой акт «со стороны».

«Конкурс в области независимой антикоррупционной экспертизы уникален и был взят другими регионами страны в пример – нас рекомендовал Минюст России как положительный опыт», – подчеркнул замминистра.

Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей: 100 тыс. – за первое место, 80 тыс. – за второе и 70 тыс. рублей – за третье.

Суть конкурса заключается в экспертизе существующих правовых актов на наличие корупциогенных факторов. После проведения анализа оформляется письменное заключение, которое подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его получения.

При согласии с выводами, изложенными в заключении независимого эксперта, текст нормативного правового акта дорабатывают, чтобы исключить коррупциогенные факторы.

Галимов подчеркнул, что стать независимым экспертом может любой желающий. Для этого кандидату необходимо высшее образование, аккредитация Министерства юстиции и отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов.

Ежегодно на конкурс представляется более 100 заключений.