В Татарстане стартовал IV отраслевой форум Kazan Cryptoforum-2024

Торжественная церемония открытия IV отраслевого форума в сфере технологий блокчейн и криптоиндустрии Kazan Cryptoforum-2024 прошла в Татарстане на площадке IT-парка имени Башира Рамеева.

«В Татарстане постоянно ведётся планомерная работа по развитию IT-отрасли. Важно, что инфраструктура для развития цифровых технологий создаётся не только в крупных городах, но и в муниципалитетах республики», – отметил зампремьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, приветствуя гостей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также отметил, что в республике на сегодняшний день насчитывается около 41 тыс. IT-специалистов и почти 3 тыс. компаний, работающих в сфере информационных технологий.

В свою очередь замминистра финансов России Иван Чебесков, приветствуя гостей форума в режиме видеосвязи, подчеркнул, что Минфин РФ много лет формирует регулирование на крипторынке.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы верим что криптоиндустрия - это передовой двигатель развития экономики, цифровых технологий и, самое главное, развитие потенциала наших ребят, которые работают в этой сфере», – сказал он.

Ещё одним участником в режиме видеосвязи стал замминистра цифрового развития России Александр Шойтов. Он заявил, что сегодня в повестке страны большое внимание уделяется новым технологиям: распределенные реестры, блокчейн, управление финансами, цифровые права и майнинговая деятельность.

«В 2023 году Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалюты. По оценке экспертов в майнинге может быть задействовано до 5 ГВт мощности, что позволит нам занять лидирующую позицию», - добавил он.

В заключении Шойтов сказал, что технологии блокчейн и криптоиндустирии играют важную роль в создании безопасных цифровых технологий, и эти технологии можно выстраивать на базе отечественной криптографии, что станет важной частью технологического суверенитета России.