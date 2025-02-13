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Общество 13 февраля 2025 17:22

В Татарстане стартовал фотоконкурс, посвященный 80-летию Победы

В Татарстане стартовал фотоконкурс, посвященный 80-летию Победы
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане стартует I Республиканский фотоконкурс «День Победы – страницы памяти / Хәтер битләрендә Җинү көне», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами конкурса выступают Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук РТ и интернет-издание «Миллиард.Татар».

Старт конкурсу был дан 10 февраля, а продлится он два месяца, до 10 апреля.

Желающим принять участие в конкурсе предлагается прислать фотографии участников Великой Отечественной войны. К снимкам должна прилагаться краткая аннотация (когда сделан снимок, кто изображен, событие, описание действий и так далее). Аннотации принимаются на двух языках – татарском и русском.

«Я как историк, конечно, соприкасался с темой Великой Отечественной войны. Я имею свою собственную память об этих событиях. Я считаю, что фотоконкурс важен с точки зрения того, что мы должны очень ясно и с большой серьезностью осознавать необходимость сохранения исторической памяти. Когда мы говорим об истории – мы показываем свою зрелость. Когда люди изучают и погружаются в историю – они показывают свое уважение к предкам. И, конечно же, нужно учитывать, раньше фотографии имели большее значение, чем в нынешние времена. Их сделать было намного труднее. Это, несомненно, повышает ценность тех фотографий, которые были сделаны в те непростые времена. Я желаю, чтобы фотоконкурс обрел огромный масштаб и становился известнее каждый день», – прокомментировал замысел мероприятия доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук РТ Искандер Гилязов.

Главными задачами фотоконкурса, по замыслу организаторов, являются воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление интереса граждан к истории страны, города, района, села, формирование чувства патриотизма и изучение роли Победы в Великой Отечественной войне. Также немаловажной целью считается привлечение внимания граждан к жизни ветеранов и их подвигам

«Этот конкурс родился из нашего общего желания создать огромную, а главное, открытую базу с именами и историями наших соотечественников – героев. Фотографии ветеранов вместе с историями о них позволят нам узнать больше о жизни и судьбе людей, которые прошли через тяжёлые испытания и одержали победу над врагом. Эти истории вдохновят нас и покажут, какие качества помогли нашим предкам преодолеть трудности и сохранить веру в лучшее», – отметил один из членов жюри, заместитель главного редактора информационного агентства «Татар-информ» Арслан Минвалеев.

Выбор победителей Фотоконкурса будет осуществляться в ходе голосования на очном заседании жюри. Будут определены три победителя, которые разделят между собой призовой фонд в размере 15 тыс. рублей. Обладатель третьего места получит 3 тыс. рублей, второго – 5 тыс., первого – 7 тыс.

В состав конкурсной комиссии входят представители ИЯЛИ АН РТ, издания «Миллиард.Иатар» и приглашенные эксперты: кандидат филологических наук, и. о. директора ИЯЛИ Ильгиз Халиков; доктор исторических наук, профессор, действительный член Академии наук РТ Искандер Гилязов; журналист, поисковик, музейный работник, руководител» рабочей группы редакции «Книга Памяти» Михаил Черепанов; заместитель главного редактора ИА «Татар-информ» Арслан Минвалеев.

«Конечно же, 80-летие Великой Победы – это значимое событие в жизни нашей страны, нашей Республики Татарстан. В рамках работы в институте, посмотрев основные направления деятельности, мы решили провести такой конкурс, где бы мы могли собрать и даже пополнить наш фотобанк «Визуальное наследие» интересными фактами о наших дедах, которые прошли Великую Отечественную войну. Мы надеемся найти интересные факты об участниках войны, впервые увидеть уникальные кадры с необычными историями. [Возрастных] ограничений на участие в конкурсе нет: с семи лет до бесконечности. Мы очень надеемся на высокий уровень заинтересованности в конкурсе!» – подчеркнул Ильгиз Халиков.

«Присланные фотографии не будут оставаться в руках людей, создавших конкурс, все фото будут выложены в открытом доступе для всех. У каждого заинтересовавшегося будет возможность посмотреть на уникальные снимки и ознакомиться с их историей. Другими словами, это виртуальный «Бессмертный полк», – заметил в свою очередь участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

Результаты конкурса жюри объявит 9 мая 2025 года на страницах в социальных сетях ИЯЛИ и «Миллиарда.Татар». Награждение победителей состоится в торжественной обстановке с участием членов жюри в мае 2025 года.

#ветераны Великой Отечественной войны #фотоконкурс #ияли #80-летие Победы #Год защитника Отечества
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