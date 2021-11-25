В Татарстане стартовал форум по профилактике деструктивных явлений в интернете

В Татарстане стартовал форум «Концепция безопасного интернета». На нем представители государственной молодежной политики и образования обсудят актуальные вопросы в сфере профилактики деструктивных явлений в интернет-пространстве, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Форум реализуется для трёх целевых аудиторий, поэтому будет полезен для представителей разных сфер. Тем, кто только в начале пути, спикеры форума помогут сформировать теоретическую основу. Для экспертов в этой области — это отличная возможность поделиться своими знаниями и рассказать о проблемах, с которыми они сталкивались во время своей работы, для поиска совместного решения и формирования эффективных алгоритмов и инструментов работы», — сказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Во время заявочной кампании в адрес оргкомитета поступило 2 253 заявки из 45 муниципальных районов Татарстана, в том числе 21 заявка из других субъектов РФ. На форуме выступят спикеры из разных ведомств республики и регионов России. Спикеры поделятся опытом в сфере профилактики деструктивных явлений в интернет-пространстве, проведут практикумы, раскроют тему деструктивных субкультур и способов противодействия, расскажут о способах психологической самозащиты и борьбы с деструктивным контентом.

«В сегодняшних реалиях, и подростки, и родители — активные пользователи интернета и социальных сетей. Форум „Концепция безопасного интернета“ поможет выработать систему действий, чтобы общение, обучение с использованием интернета были комфортными и качественными для всех его пользователей», — отметила замминистра по делам молодежи Татарстана Алла Кондратьева.

Площадка по работе с подростками рассчитана на три дня. В первый день руководители и лидеры детских общественных объединений, специалисты молодежных клубов поговорят об агрессивности, насилии в подростковой среде, опасности деструктивных сообществ и асоциальном поведении несовершеннолетних.

Программа второго дня составлена для родителей подростков — будут раскрыты темы депрессивных расстройств у подростков, способов вербовки молодежи в радикальные организации и противодействия им, явлений экстремизма в молодежной среде и их особенностей. В третий день примут участие сами подростки, для которых ведущие психологи расскажут о том, что делать, если молодого человека буллят, и к кому обращаться, где найти поддержку, поделятся информацией об особенностях психологического здоровья подростка.

Все участники по окончании форума получат сертификат, подтверждающий прохождение развивающей программы обучения.