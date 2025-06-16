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Общество 16 июня 2025 17:00

В Татарстане стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы Раиса республики

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В Татарстане стартовал этап выдвижения кандидатов на выборы Раиса республики
Фото: © «Татар-информ»

В Республике Татарстан официально начался этап выдвижения кандидатов на должность Раиса. Выборы главы региона назначены на 14 сентября 2025 года. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает ЦИК РТ.

Согласно законодательству, участвовать в них могут только представители политических партий — самовыдвижение не предусмотрено.

«В ближайшее время, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, политические партии проведут мероприятия по выдвижению кандидатов на должность Раиса Татарстана, далее начнется подготовка и представление документов для выдвижения кандидатов в Центризбирком республики. Мы внимательно следим за развитием событий, сделаем все, чтобы обеспечить равные условия всем политическим партиям и кандидатам для участия в осенних выборах. ЦИК Татарстана окажет необходимую помощь в организации избирательного процесса на каждом из его этапов», – отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

#цик рт #выборы Раиса РТ
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