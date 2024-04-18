В Татарстане стартовал цикл образовательных лекций Global Talks

В Казани прошла первая встреча в цикле образовательных лекций по международным отношениям Global Talks, запущенного Академией молодежной дипломатии РТ. Темой первой лекции стали «Устойчивые привычки как ответ на глобальные угрозы современного мира».

«Я надеюсь, что люди, которые будут слушать эту лекцию, будут более ориентированы на помощь, в решении экологических проблем», – поделился с «Татар-информом» доцент кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Андрей Авраменко перед лекцией.

Он отметил, что для улучшения экологической ситуации глобально, необходимо, чтобы каждый человек, уделял этому вопросу внимание в мелочах.

На самой лекции, спикеры поделились причинами глобального изменения климата, рассказали о проблемах голода и перенаселения, а также о влиянии данных вызовов на энергетику, современные технологии, объекты культурного наследия и образование в целом.

Еще они поведали о коллективных мерах предотвращения таких проблем, о программах целей устойчивого развития и стратегии ESG, и как можно развивать устойчивые привычки на локальном уровне или внутри сообщества, не снижая при этом экономический рост.

Отметим, что серия образовательных лекций Global Talks представляет собой цикл открытых интерактивных экспертных выступлений по современным международным отношениям. Лекции организованы в формате дискуссий с участием российских экспертов в мировой политике и смежных дисциплинах.

Благодаря проекту Global Talks любой желающий сможет узнать про современные глобальные вызовы, энергетическую и экономическую безопасность, роль национальной идентичности и глобализации, а также про мировые тренды в сфере глобального управления, рынке труда и профессий.