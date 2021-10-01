В Татарстане стартовал челлендж ко Дню пожилых

Ко Дню пожилых Минтрудсоцзащиты Татарстана запустило челлендж #деньпожилых2021, которое призвано поддержать татарстанцев «серебряного» возраста.

«Особенно важно распространить его в молодежной среде, чтобы привлечь внимание, сподвигнуть молодежь проявлять уважение и заботу о старшем поколении», — отмечается в сообщении ведомства.

Для участия в челлендже нужно сделать фотографию с пожилыми родственниками или знакомыми старшего возраста и разместить ее в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram c хештегами #деньпожилых2021 и #mtsz_rt. Также в посте нужно отметить друга, чтобы передать эстафету.