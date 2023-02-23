В Татарстане стартовал благотворительный телемарафон в поддержку участников СВО

В День защитника Отечества в Татарстане на телеканале ТНВ стартовал благотворительный телемарафон в рамках всероссийской акции «Все для Победы!». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции.

Открылся марафон в 10.00 с приветствия вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой. Также участие в марафоне принимают представители духовенства республики председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин и епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий.

Каждый желающий может принять участие в сборе средств на поддержку участников спецоперации: на экране телевизора отображается QR-код, через который зрители и могут оказать помощь. Собранные средства направят добровольцам и мобилизованным из Татарстана.

Специальные гости телемарафона – заслуженные артисты Татарстана Фирдус Тямаев и Ришат Тухватуллин, народные артисты РТ Филюс Кагиров и Алина Шарипзянова. Кроме того, в марафоне примет участие депутат-доброволец Эдуард Шарафиев и многие другие.

Благотворительный марафон проводится по инициативе республиканского отделения ОНФ, трансляция доступна на телеканале ТНВ и в соцсетях.