Общество 24 марта 2026 13:57

В Татарстане стартовал 20-й конкурс детского рисунка «Дети рисуют страну»

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане стартовал 20-й республиканский конкурс детского творчества «Дети рисуют страну». Организаторами выступили ГТРК «Татарстан», Министерство образования и науки РТ, татарстанское отделение ВПП «Единая Россия» при поддержке Госавтоинспекции МВД по РТ и ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Проект реализует АНО СОП «Грани инноваций» при поддержке Гранта Раиса Республики Татарстан.

В этом году юным участникам предложены четыре темы: «Год единства народов России», «Год воинской и трудовой доблести в Татарстане», традиционное направление «Мы – за безопасные дороги» и тема «Наука». В последней номинации дети смогут показать на рисунках принципы цифровизации, искусственный интеллект и важность научных исследований.

Участвовать начали школьники 1-4 классов из разных городов и районов республики. Первый этап конкурса продлится до 18 мая 2026 года. По его итогам местные отделения ВПП «Единая Россия» совместно с отделами образования и экспертами выберут лучшие работы и отправят их в Казань на оценку Экспертного совета.

Экспертный совет традиционно включает представителей Министерства образования и науки, ГТРК «Татарстан», партии «Единая Россия», общественных организаций, Госавтоинспекции, профессиональных художников и депутатов республиканского парламента.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей дипломами и ценными призами планируется в Казани 12 июня 2026 года, в День России.

Патриотическое воспитание соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».
