В Татарстане старшего прапорщика внутренней службы проводили на пенсию «водяным салютом»

С почетом и с соблюдением традиций пожарной охраны проводили на пенсию в Менделеевске старшего прапорщика внутренней службы Кузнецова Валерия.

Валерий Кузнецов прошел путь от пожарного до помощника начальника караула в 86-й пожарно-спасательной части 15 отряда Федеральной противопожарной службы.

За 25 лет безупречной службы на его счету множество спасенных человеческих жизней, потушенных пожаров и последствий аварий на различных видах транспорта.

По традиции, с уходящего на заслуженный отдых пожарного водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть.