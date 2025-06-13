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Общество 13 июня 2025 14:03

В Татарстане старшего прапорщика внутренней службы проводили на пенсию «водяным салютом»

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С почетом и с соблюдением традиций пожарной охраны проводили на пенсию в Менделеевске старшего прапорщика внутренней службы Кузнецова Валерия.

Валерий Кузнецов прошел путь от пожарного до помощника начальника караула в 86-й пожарно-спасательной части 15 отряда Федеральной противопожарной службы.

За 25 лет безупречной службы на его счету множество спасенных человеческих жизней, потушенных пожаров и последствий аварий на различных видах транспорта.

По традиции, с уходящего на заслуженный отдых пожарного водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть.

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