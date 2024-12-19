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В Татарстане стало меньше пожаров с погибшими
В Татарстане количество пожаров, в которых погибли люди, стало меньше. Об этом сегодня на брифинге в «Татар-информе», посвященном введению в Республике Татарстан особого противопожарного режима, рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
«В этом году произошло 4062 пожара, что меньше, по сравнению с таким же периодом прошлого года, на 15 процентов. В пожарах за этот год погибли 105 человек, это меньше, чем в прошлом году на 26 человек», – рассказал Максим Трушин.
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ добавил, что травмы в пожарах получили 189 человек, что меньше на пять процентов, чем в прошлом году.
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