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Происшествия 27 февраля 2024 09:20

В Татарстане стало меньше изнасилований и хулиганств

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В Татарстане за 3 года уменьшилось количество дел по хулиганствам и изнасилованиям. Об этом на итоговой коллегии судей РТ сообщил и.о. Председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский.

«За последние три года число осужденных за изнасилование снизилось на 16%, а количество осужденных за хулиганство – на 60%», – сказал Каминский.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

#хулиганство #изнасилование
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