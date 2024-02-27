В Татарстане стало меньше изнасилований и хулиганств

В Татарстане за 3 года уменьшилось количество дел по хулиганствам и изнасилованиям. Об этом на итоговой коллегии судей РТ сообщил и.о. Председателя Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский.

«За последние три года число осужденных за изнасилование снизилось на 16%, а количество осужденных за хулиганство – на 60%», – сказал Каминский.