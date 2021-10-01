Татарстанские компании в 2,5 раза чаще стали нарушать антиковидные правила

Предприятия и компании Татарстана стали чаще нарушать правила, введенные из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Мы с вами ковидные меры соблюдаем больше года. Если сравнить сентябрь 2020 года и сентябрь 2021 года, количество нарушителей в этой части увеличилось в 2,5 раза. Это есть итог того, что все расслабились и все нарушают антиковидные меры», – отметила спикер.

Марина Патяшина подчеркнула, что эта расслабленность татарстанцев настораживает, потому что она идет на фоне очень низкого охвата вакцинацией против коронавируса. За прошедшую неделю сотрудники ведомства проверили 251 объект, из них 40 работали с нарушениями Covid-правил, на них составили 40 протоколов на сумму 240 тыс. рублей.

«Деятельность двух объектов общественного питания в городе Альметьевске и Нижнекамске была приостановлена судами», – добавила главный санитарный врач.