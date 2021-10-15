В Татарстане определили лучших молодых предпринимателей

В Татарстане определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2021», который проходил при поддержке Министерства экономики РТ и Фонда поддержки предпринимательства. Мероприятие собрало более 150 молодых бизнесменов в возрасте от 16 до 35 лет.

Как отмечает пресс-служба Минэкономики республики, представленные проекты были связаны с различными отраслями экономики. Лучших предпринимателей выбрали по десяти номинациям: «Интернет-предпринимательство», «Франчайзинг», «Сельскохозяйственное предпринимательство», «Предпринимательство в социальной сфере», «Производство», «Инновационное предпринимательство», «Торговля», «Сфера услуг», «Международное предпринимательство» и «Самозанятые».

Наиболее активными оказались представители сферы услуг, производства и интернет-предпринимательства, а также самозанятые. Компания по производству кофейных стоек и сопутствующих мебельных решений победила в номинации «Производство», а центр плавания для новорожденных оказался лучшим в сфере социального предпринимательства.

В номинации «Сфера услуг», по мнению жюри, не было равных экосистеме для развития бизнесов и производства инвестиций для бизнеса. Она предполагает не только получение инвестиций, но и качественный сервис по упаковке и развитию продаж.

Всего дипломов конкурса, который из-за продолжающейся пандемии коронавируса проводился в онлайн-формате, удостоены 22 человека.

Теперь лучших предпринимателей Татарстана ждет федеральный этап — финал конкурса, который пройдет в ноябре текущего года в Москве.

Конкурс «Молодой предприниматель России» организуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализация национальных проектов в стране проходит начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.