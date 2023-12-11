В Татарстане стали дешевле помидоры и ряд других продовольственных товаров

В Татарстане за неделю подешевели помидоры. Если в конце ноября этот овощ стоил в среднем 186,56 рубля за кг, то в начале декабря – уже 175,56 рубля за кг. Такие данные приводит Татарстанстат, проанализировав цены на ряд продовольственных товаров с 27 ноября по 4 декабря 2023 года.

Также в республике стал дешевле сахарный песок – 66,11 рубля за кг, хотя ранее стоил 67,19 за кг. Помимо этого, «упали» в цене и сухие молочные смеси для детского питания (с 1091,79 до 1082,01 рубля за кг).

Еще в список подешевевших продуктов попали гречка (с 62,12 до 61,39 рубля за 1 кг), маргарин (с 227,04 до 225,78 рубля), пшено (с 45,07 до 44,64 рубля), твердые, полутвердые и мягкие сыры (с 631,9 до 627,41 рубля), а также сосиски и сардельки (с 401,61 до 395,28 рубля).