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Общество 21 февраля 2025 12:45

В Татарстане стали чаще болеть гриппом

В Татарстане стали чаще болеть гриппом
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстане зафиксировали прирост случаев заболеваемости гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за февраль рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.

«Продолжается сезон заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями: Covid и гриппом. За прошедшую неделю суммарно зарегистрировано 15 827 случаев ОРВИ и гриппа. Это несколько выше уровня предыдущей недели, но незначительно – на десять процентов. Заболеваемость на уровне аналогичного периода прошлого года и ниже эпидемического порога на 36,5 процента», – привела данные Авдонина.

Данная ситуация вполне характерна для текущего сезона и для текущей погоды, поэтому никакого напряжения в связи с этим не наблюдается, отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«В последние недели прошлого года доля гриппа составляла два-три процента от общего количества заболевших острыми вирусными респираторными заболеваниями. На прошедшей недели доля составила уже 42 процента. По прежнему преобладает грипп А, но вместе с тем, доля гриппа B также прирастает – зарегистрировано 93 случая этой инфекции», – рассказала Любовь Авдонина.

Также на пресс-конференции отметили, что по итогом прошлой недели, случаев, когда заболевшим гриппом нужна была госпитализация, зафиксировано не было.

#любовь авдонина #Роспотребнадзор #грипп
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