В Татарстане стабилизировалась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Республике Татарстан сохраняется на стабильном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 12 114 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели и ниже эпидемического порога на 45,7%.

С начала года снижается активность гриппа: за прошедшую неделю его доля среди всех ОРВИ составляет 17%. В то же время сохраняется сезонный уровень заболеваемости вирусами негриппозной этиологии, что характерно для весны, отметили в Роспотребнадзоре.