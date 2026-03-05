news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 марта 2026 17:56

В Татарстане стабилизировалась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Читайте нас в
Телеграм

Ситуация по гриппу и ОРВИ в Республике Татарстан сохраняется на стабильном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

За прошедшую неделю зарегистрировано 12 114 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели и ниже эпидемического порога на 45,7%.

С начала года снижается активность гриппа: за прошедшую неделю его доля среди всех ОРВИ составляет 17%. В то же время сохраняется сезонный уровень заболеваемости вирусами негриппозной этиологии, что характерно для весны, отметили в Роспотребнадзоре.

#заболеваемость ОРВИ и гриппом #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

4 марта 2026
Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

4 марта 2026
Новости партнеров