В Татарстане средняя цена частного дома выросла почти на 13%

В Татарстане средняя цена частного дома за первый квартал 2022 года увеличилась на 12,9% и достигла 6,6 млн рублей. Такие данные приводятся в исследовании федерального портала «Мир квартир».

В исследовании отмечается, что цена за квадратный метр выросла на 13% до 52,1 тыс. рублей.

«Среди основных причин роста цен на дома – продолжающееся удорожание строительных материалов и работ, что делает менее выгодным приобретение участка и возведение дома на нем. Нехватка предложения на первичном рынке тоже сказывается; да и на вторичном часть объектов неликвидна, часть некачественна, часть имеет неадекватную цену – все это сужает выбор», – отметил генеральный директор федерального портала Павел Луценко.

По данным экспертов, средняя цена квадратного метра частного дома в России увеличилась на 10,1% и составляет 48,3 тыс. рублей. Общая цена частного дома выросла на 11,3% до 5,72 млн рублей.

В марте Президент РФ Владимир Путин на совещании с Правительством поручил добиться того, чтобы на жилищный рынок выходили новые объекты, а российские граждане имели реальную возможность приобрести жилье.