В Татарстане спустя 19 лет нашли мужчину, убившего пассажира электрички

Как было установлено следствием, утром 22 ноября 2002 года на станции «Атлашкино» было обнаружено тело 50-летнего жителя Зеленодольска с признаками насильственной смерти – у убитого были многочисленные гематомы и ссадины, а также колото-резанные ранения. По горячим следам преступника поймать не удалось.

Как рассказал ответственный за взаимодействие со средствами массовой информации в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Дмитрий Захаров, в день убийства мужчины были пьяны. В поезде они разругались и разошлись по разным вагонам. На станции «Волга» один из мужчин вышел.

Спустя 19 лет следователям удалось установить картину произошедшего – оба приятеля проспали свою остановку. Раздражение и алкогольное опьянение стали причиной ссоры, которая перетекла в поножовщину. В результате 22-летний мужчина избил 50-летнего приятеля и нанес ему несколько ударов ножом, после чего забрал ценные вещи убитого и скрылся.

При очередном допросе свидетелей было установлено, что предполагаемый убийца в день расправы пытался продать ему ботинки и ремень. Тогда свидетель не придал этому значение. Транспортные полицейские совместно со следователями выяснили, что вещи, которые хотел продать мужчина, были сняты с убитого. Подозреваемый был установлен – им оказался вахтовик, который в 2002 году ездил на данной электричке до работы.

Как сообщили агентству в пресс-службе казанской транспортной полиции, мужчина задержан. Он во всем сознался.

