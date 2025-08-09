news_header_top
Происшествия 9 августа 2025 12:31

В Татарстане спустя 12 часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане в 12.25 сняли режим беспилотной опасности.

В официальном приложении МЧС также объявили отбой режима «Ковер», который действовал на территории республики с 9 утра.

Напомним, что режим беспилотной опасности действовал в Татарстане с 00.43. Утром из-за опасности атаки БПЛА Росавиация объявила о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушную гавань открыли только в полдень.

«Татар-информ» рассказывал, что в Тукаевском районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников. К счастью, никто не пострадал.

В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

8 августа 2025
Угроза атаки БПЛА объявлена в Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге

9 августа 2025