В Татарстане спустя 12 часов сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане в 12.25 сняли режим беспилотной опасности.

В официальном приложении МЧС также объявили отбой режима «Ковер», который действовал на территории республики с 9 утра.

Напомним, что режим беспилотной опасности действовал в Татарстане с 00.43. Утром из-за опасности атаки БПЛА Росавиация объявила о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска. Воздушную гавань открыли только в полдень.

«Татар-информ» рассказывал, что в Тукаевском районе Татарстана нашли обломки трех беспилотников. К счастью, никто не пострадал.