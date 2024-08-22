В Татарстане спустили на воду первое водородное судно

Фото: телеграм-канал Минпромторга РТ

Сегодня на Зеленодольском заводе им. Горького прошла церемония спуска на воду инновационного прогулочно-экскурсионного судна проекта 00393, работающего на водородном топливе. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга Татарстана.

«Это значимое событие не только для работников завода, но и для всей республики и страны в целом. Самым перспективным и экологически чистым топливом сегодня является водород. Кроме того, он самый энергоэффективный и может увеличить дальность хода судна», – сказал на церемонии заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

Судно является опытным – оно станет платформой для создания технологии и разработки универсального функционального модуля энергетической установки на топливных элементах. Планируется развитие проекта – появятся прогулочные, экскурсионные, пассажирские, водные автобусы и другие. Их намерены широко использовать при речном судоходстве в различных городах страны – в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Нижнем Новгороде.