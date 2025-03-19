В Татарстане спрос на новостройки увеличился почти на 40%

В феврале текущего года Росреестр Татарстана зарегистрировал 1 573 договора участия в долевом строительстве (ДДУ), что значительно больше по сравнению с 1 138 договорами за тот же месяц прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Росреестра РТ.

По сравнению с январем 2025 года, количество зарегистрированных ДДУ возросло на 14,7% – с 1 372 до 1 573. Всего за первые два месяца 2025 года в регионе было зарегистрировано около 3 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 17,8% превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было зафиксирован 2 501 ДДУ.

«Судя по нашим данным, полученным за февраль текущего года, в Татарстане на первичном рынке недвижимости наметилась положительная динамика. Если январь этого года почти не отличился от января прошлого года, то в феврале покупательская активность заметно увеличилась – и по отношению к январю этого года, и по отношению к февралю прошлого. Насколько устойчива данная тенденция, покажет время», – отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Всего за январь-февраль 2025 года было зарегистрировано около 150 тыс. прав и других учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости.

«Положительную динамику на рынке новостроек поддерживают льготные ипотечные программы, а также маркетинг застройщиков и банков: семейная и ИТ-ипотека позволяют купить квартиру в строящемся доме с низкой ставкой, рассрочка от застройщика дает возможность не платить всю сумму сразу, а держать деньги до сдачи дома на банковском вкладе и получать высокий дополнительный доход в виде процентов. Также предположу, что часть заключенных договоров долевого участия связана с покупкой у застройщиков машино-мест и кладовых, так как эти типы недвижимости в последние годы набирают популярность», – прокомментировал вице-президент Гильдии риелторов Руслан Садреев.