В Татарстане спрос на льготную ипотеку вырос на 2,7% за последний год

В Татарстане по итогам 1 квартала 2024 года была подана 12 831 заявка на льготную ипотеку под 8%. Это на 2,7% больше, чем в первые три месяца 2023-го, пишет РБК.

При этом больше всего спрос на данный вид кредитования вырос в Ленинградской области – на 146,4%. Так, если в первом квартале 2023-го там подали 3 525 заявок, то в начале 2024 года – уже 8 687 заявлений.

Также вырос спрос и в Новосибирской области (+29,8% или с 7 348 до 9657 заявок), Московской области (+20,6% или с 20 595 до 24 831 заявки). В Республике Башкортостан спрос вырос на 15,1% (до 12 071 заявки), в Тюменской области – на 14,3% (до 15 564 заявок), а в Свердловской области – на 12,6% (до 12 279 заявок).

Падение спроса, в свою очередь, зафиксировали в Санкт-Петербурге (-38,3%), в Москве (-32,3%) и Калининградской области (-9,9%).

В целом же по России спрос на льготную ипотеку вырос на 0,9% или до 309 247 поданных заявок по итогам 1 квартала 2024 года. Для сравнения: за тот же период 2023-го было подано 306 373 заявки.