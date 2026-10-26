В Татарстане спрогнозировали спрос на инженеров, врачей и IT-специалистов

Среди специалистов с высшим образованием в будущем в Татарстане будут востребованы руководители предприятий, инженеры, врачи-специалисты, педагоги, IT-специалисты (базы данных, сети), инженеры по гражданскому строительству, бухгалтеры, управляющие финансовой деятельностью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Среди специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием наиболее востребованными будут повара, средний медицинский персонал, работники склада, мастера в обрабатывающей промышленности, работники по уходу за детьми и больными», – рассказали в пресс-службе.

Среди квалифицированных рабочих ожидается спрос на водителей, электромехаников, станочников и наладчиков, механиков по ремонту автотранспорта и оборудования, слесарей-сантехников, сварщиков, операторов промышленных установок.

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