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Общество 26 октября 2026 12:46

В Татарстане спрогнозировали спрос на инженеров, врачей и IT-специалистов

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Среди специалистов с высшим образованием в будущем в Татарстане будут востребованы руководители предприятий, инженеры, врачи-специалисты, педагоги, IT-специалисты (базы данных, сети), инженеры по гражданскому строительству, бухгалтеры, управляющие финансовой деятельностью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Среди специалистов среднего звена со средним профессиональным образованием наиболее востребованными будут повара, средний медицинский персонал, работники склада, мастера в обрабатывающей промышленности, работники по уходу за детьми и больными», – рассказали в пресс-службе.

Среди квалифицированных рабочих ожидается спрос на водителей, электромехаников, станочников и наладчиков, механиков по ремонту автотранспорта и оборудования, слесарей-сантехников, сварщиков, операторов промышленных установок.

Подробности читайте в материале «Татра-информа».

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#рынок труда #минтруд #вакансии
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