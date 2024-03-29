В Татарстане спишут задолженность почти на 20 млн рублей по 16 тыс. должникам

В Татарстане спишут задолженность почти на 20 млн рублей по более чем 16 тыс. должникам. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на 52-м заседании Госсовета РТ.

«Из них 18,5 млн рублей числится за умершими и не вступившими в наследство. 1,4 млн рублей – задолженность от 1 до 500 рублей. Это касается транспортного налога», – рассказал председатель Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Он отметил, что законопроектом предлагается установить дату, по состоянию на которую задолженность признается безнадежной к взысканию, – 1 января 2024 года.

Проектом закона предусматривается возможность списывать задолженность физлиц, если она не превышает 500 рублей по истечении сроков, установленных Налоговым кодексом РФ.

Кроме того, может быть списана задолженность у умерших или объявленных умершими физлиц в случае отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного года.

Безнадежной к взысканию также признается задолженность, числящаяся за организациями или индивидуальными предпринимателями по отмененным до этого года региональным налогам.