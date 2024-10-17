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В Татарстане список глэмпингов дополнился новым проектом «Вятские домики»
В 2024 году на территории гостиницы «Регина» за счет средств субсидий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» открылся глэмпинг «Вятские домики», состоящий из 5-ти домов.
Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, в состав модульных корпусов входят дома А-фрейм и Барнхаус вместимостью до 6-ти человек. Оба вида – двухярусные, есть собственная кухня и санузел. Глэмпинг – круглогодичный, домики обогреваются, работает беспроводная сеть WI-FI. В дальнейшем на территории комплекса планируется строительство собственного зоопарка, бани и детских площадок.
Напомним, гостиничный комплекс «Регина» расположен на берегу реки Вятки в Мамадыше. Его открыли еще в 2015-м. Список услуг гостиничного комплекса для отдыха туристов – широкий, это аренда спортивного корта, беседки с мангальными зонами, поход в бассейн, сауну, прокат инвентаря для активного досуга.
Также недавно в районе открылся новый горнолыжный комплекс с 3-мя трассами разной протяженностью, фуникулером, детским веревочный парком, зоной для катания на тюбингах и зиплайн.
Сам Мамадышский район является туристическим центром с широким спектром услуг, где расположено 19 объектов культурного наследия. Именно там реализуется этно-программа «Одна дорога, пять культур», которая позволяет познакомиться с самобытностью и культурой разных народов, проживающих на территории Татарстана: удмуртов, чувашей, русских, марийцев, татар и кряшен. По маршруту гостям предлагается посетить несколько деревень, принять участие в мастер-классах, станцевать народные танцы вместе с местным населением и многое другое. Подробную информацию о маршруте можно найти на портале Visit Tatarstan.
Подробнее о сети гостиничных комплексах «Регина» на сайте.
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