В Татарстане список глэмпингов дополнился новым проектом «Вятские домики»

Фото: Госкомитет РТ по туризму

В 2024 году на территории гостиницы «Регина» за счет средств субсидий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» открылся глэмпинг «Вятские домики», состоящий из 5-ти домов.

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, в состав модульных корпусов входят дома А-фрейм и Барнхаус вместимостью до 6-ти человек. Оба вида – двухярусные, есть собственная кухня и санузел. Глэмпинг – круглогодичный, домики обогреваются, работает беспроводная сеть WI-FI. В дальнейшем на территории комплекса планируется строительство собственного зоопарка, бани и детских площадок.

Напомним, гостиничный комплекс «Регина» расположен на берегу реки Вятки в Мамадыше. Его открыли еще в 2015-м. Список услуг гостиничного комплекса для отдыха туристов – широкий, это аренда спортивного корта, беседки с мангальными зонами, поход в бассейн, сауну, прокат инвентаря для активного досуга.

Также недавно в районе открылся новый горнолыжный комплекс с 3-мя трассами разной протяженностью, фуникулером, детским веревочный парком, зоной для катания на тюбингах и зиплайн.

Сам Мамадышский район является туристическим центром с широким спектром услуг, где расположено 19 объектов культурного наследия. Именно там реализуется этно-программа «Одна дорога, пять культур», которая позволяет познакомиться с самобытностью и культурой разных народов, проживающих на территории Татарстана: удмуртов, чувашей, русских, марийцев, татар и кряшен. По маршруту гостям предлагается посетить несколько деревень, принять участие в мастер-классах, станцевать народные танцы вместе с местным населением и многое другое. Подробную информацию о маршруте можно найти на портале Visit Tatarstan.

Подробнее о сети гостиничных комплексах «Регина» на сайте.