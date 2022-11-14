В Татарстане «Спецстройсервис» выплатил около 5 млн рублей долгов по зарплате

Две компании в Татарстане выплатили долги по зарплате на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отмечают, что в результате проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организациях Казани и Лениногорского района.

В частности, казанское ООО «Энергострой-73» выплатило семи работникам 72,9 тыс. рублей. А в Лениногорском районе ООО «Спецстройсервис» заплатило 4 млн 795,4 тыс. рублей 798 работникам.