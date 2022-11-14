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Общество
14 ноября 2022  22:13
Наталья Рыбакова

В Татарстане «Спецстройсервис» выплатил около 5 млн рублей долгов по зарплате

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Две компании в Татарстане выплатили долги по зарплате на общую сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве отмечают, что в результате проведенной работы частично погашена задолженность по заработной плате в организациях Казани и Лениногорского района. 

В частности, казанское ООО «Энергострой-73» выплатило семи работникам 72,9 тыс. рублей. А в Лениногорском районе ООО «Спецстройсервис» заплатило 4 млн 795,4 тыс. рублей 798 работникам.

#погашение долгов по зарплате
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