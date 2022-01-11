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Ру Тат
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Общество
11 января 2022  03:02
Наталья Рыбакова

В Татарстане «СпецСтройСервис» выплатил более 2 млн рублей долгов по зарплате

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Компания «СпецСтройСервис» выплатила более 2,2 млн рублей долгов по зарплате жителям Лениногорского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ООО «СпецСтройСервис» перечислило 824 сотрудникам из Лениногорского района 2 млн 232 тыс. рублей. ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат „Даль-Кама“» выплатило 515,3 тыс. рублей 64 работникам. 

Оба предприятия рассчитались с задолженностью перед своими сотрудниками лишь частично. В прошлом году «СпецСтройСервис» последовательно перечислил работникам 3,5 млн и свыше 5,3 млн рублей, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

«Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников», — подчеркнули в ведомстве.

#погашение долгов по зарплате
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