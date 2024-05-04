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Общество 4 мая 2024 23:47

В Татарстане специалисты установили на Волге 4,4 тыс. гнезд для нереста рыбы

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В Татарстане специалисты установили на Волге 4,4 тыс. гнезд для нереста рыбы
Фото: пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам установили 4 400 искусственных гнезд на мелководьях Волги для нереста рыбы. Природоохранные мероприятия прошли в рамках акции «Рыбе — Быть! (Балык — Булсын!)», передает пресс-служба ведомства.

«Плавучие искусственные нерестилища спасают популяцию рыб в условиях нестабильного уровня воды и создают густые подводные заросли на глубоководье, где они мечут икру», — объяснили специалисты.

Первое природоохранное мероприятие прошло на территории природного заказника «Спасский» Спасского района. В акции приняли участие специалисты Центра внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира, рыбаки ИП «Подгорнов» и главный ихтиолог ФГБУ «Главрыбвод».

#рыбе-быть
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