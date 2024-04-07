В Татарстане специалисты определили степень зараженности семян зерновых культур болезнями

Специалисты Россельхозцентра Татарстана определили степень зараженности семян зерновых культур болезнями – показатели незначительно меньше по сравнению с 2023 годом.

«На 5 апреля текущего года наши специалисты проанализировали 137,3 тыс. тонн семян яровых зерновых культур. Проверено 1 707 образцов, выявлена зараженность части семян болезнями», — сообщила замеруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Татарстану Гузель Хусаинова.

На семенах отмечена фузариозная инфекция, преобладают гельминтоспориозная, альтернариозная инфекция, плесневые грибы (мукор). Так, в среднем процент заражения семян яровой пшеницы болезнями составил 20,33% (в 2023 году — 21,05%), ячменя — 22,67% (в прошлом году 23,6%).

В хозяйствах республики началась приемка протравочных машин, первыми к этой работе приступили аграрии Арского и Бугульминского районов. Если степень зараженности семян фузариозно-гельминтоспориозной гнилью низкая (до 10%), то специалисты Россельхозцентра рекомендуют при протравливании семян использовать экологически безопасные, не приводящие к загрязнению окружающей среды и экономически выгодные биофунгициды Алирин-Б, Псевдобактерин-2, Фитоспорин М. В противном случае протравливание следует проводить баковыми смесями (химическими + биологическими препаратами).