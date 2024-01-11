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В Татарстане специалисты обследуют 2,4 тыс. га леса для оценки его санитарного состояния
В этом году в Татарстане проведут лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 2,4 тыс. га. Об этом сообщили в Минлесхозе республики.
«Цель данного вида работ – определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов и подготовка необходимой документации для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий», – пояснили в ведомстве.
Обследование проводят специалисты подведомственных учреждений министерства – лесхозов и филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан».
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