В Татарстане специалисты обследуют 2,4 тыс. га леса для оценки его санитарного состояния

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В этом году в Татарстане проведут лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 2,4 тыс. га. Об этом сообщили в Минлесхозе республики.

«Цель данного вида работ – определение текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов и подготовка необходимой документации для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий», – пояснили в ведомстве.

Обследование проводят специалисты подведомственных учреждений министерства – лесхозов и филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан».