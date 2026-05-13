В Татарстане специалисты обнаружили живых вредителей в партии кормовой пшеницы

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ выявили в партии кормовой пшеницы местного производителя живые особи вредителей: жука притворяшку и малого мучного хрущака. Показатель зараженности составил 10 экземпляров на килограмм. Образец отобран от партии массой 2 тыс. тонн.

«Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза наличие в зерне живых вредителей не допускается», – отметил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Информация о выявлении вредителей направлена в управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер. Данные размещены в автоматизированной системе «Веста» и ФГИС «Зерно».

Территориальным управлением Россельхознадзора владельцу зерна вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости проведения работ по обеззараживанию партии зерна методом фумигации. По результатам обработки пшеница повторно пройдет экспертизу на соответствие требованиям.

Всего с начала 2026 года по состоянию на 8 мая в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан исследовано 643 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, подтверждено соответствие качества и безопасности 242 тыс. тонн продукции.