В Татарстане специалисты обнаружили муку, зараженную картофельной болезнью

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

С начала года специалисты лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан провели 33 исследования хлебопекарной пшеничной муки с целью выявления картофельной болезни хлеба.

По результатам испытаний в одной пробе выявлена зараженность возбудителями картофельной болезни, что недопустимо для муки, используемой для выпечки хлеба пшеничных сортов.

«Проявления картофельной болезни выражались в тягучем, липком мякише со специфическим неприятным гнилостным запахом, провалами и темным цветом. Данные признаки – свидетельство наличия в муке спорообразующих бактерий Bacillus mesentericus (картофельная палочка) и Bacillus subtilis (сенная палочка)», – отметила директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.

Мука считается зараженной спорообразующими бактериями, если заболевание обнаружено в пробных лабораторных выпечках через 36 часов хранения во влажных условиях при температуре 37 °C. Такую муку категорически запрещается реализовывать в розничной торговле и использовать в пищу – как из‑за резкого ухудшения потребительских свойств (вкус, запах, цвет), так и ввиду ее возможной токсичности.

Распространение Bacillus mesentericus и Bacillus subtilis может быть связано с недостаточной обработкой зерна перед помолом, повышением загрязненности окружающей среды (воды, воздуха, почвы), а также нерациональным применением химических удобрений.

Необходимо отметить, что показатель «картофельной болезни» хлеба не является браковочным. С соответствующей отметкой в документе о качестве мука, пораженная картофельной палочкой, может быть направлена на хлебопекарные предприятия для промышленной переработки. Ее допускается использовать на пекарнях для выработки бараночных и сухарных изделий, а также отдельных сортов хлеба с добавлением пищевых добавок, уничтожающих споры картофельной палочки.

Информация об обнаруженных случаях внесена в автоматизированную систему «Веста» и направлена в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан.