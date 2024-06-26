В Татарстане специалисты Кыргызстандарта повысили свою квалификацию в области метрологии

Фото пресс-службы ЦСМ в РТ.

ЦСМ Росстандарта в Республике Татарстан посетила делегация Бишкекского центра испытаний, сертификации и метрологии Кыргызстандарта, в состав которой вошли сотрудники отдела градуировки и аттестации испытательного оборудования.

Визит проходил в рамках реализации комплексной программы обучения специалистов Кыргызстандарта силами подведомственных организаций Росстандарта по различным специальностям в области обеспечения единства измерений и методам испытаний. Договоренность об этом была достигнута в ходе двусторонней встречи между руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым и директором Центра по стандартизации и метрологии при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Болотбеком Нурматовым.

Основной целью визита специалистов Кыргызстандарта в г. Казань стало прохождение обучения по вопросам поверки топливораздаточных колонок, градуировки резервуаров и технологических нефтепродуктопроводов.

В ходе теоретического курса, проведенного на базе Казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации для коллег из Бишкека были прочитаны лекции по различным направлениям метрологического обеспечения в области расходометрии. Кроме того, в отделе измерений расхода и количества ФБУ «ЦСМ Татарстан» удалось на реальных примерах провести практические занятия, связанные с расчетом градуировочных таблиц горизонтальных и вертикальных резервуаров, а также технологических и магистральных трубопроводов в специализированной программе.

«Наш центр обладает всеми необходимыми компетенциями в области расходометрии, мы оказываем весь комплекс метрологических услуг предприятиям реального сектора экономики Татарстана, в том числе предприятиям нефтегазохимического комплекса, на которых преимущественно и функционируют интересующие коллег из Кыргызской Республики объекты инфраструктуры», - отметил директор ФБУ «ЦСМ Татарстан» Олег Ибрагимов. – Мы всегда рады поделиться своим опытом с коллегами. Уверен, что подобные встречи будут способствовать дальнейшему развитию взаимодействия в области обеспечения единства измерений между нашими учреждениями».

«Безусловно, обучение оказалось полезным для нас, мы освоили современные приемы и методы измерений, ознакомились с эталонами и высокоточным оборудованием. Полученные знания и навыки будут применены на практике, что позволит нам развивать и улучшать работу нашего Центра, а также осваивать новые направления деятельности», - поделился своими впечатлениями по итогам обучения заведующий отделом градуировки и аттестации испытательного оборудования Анварбек Байдуев.

По итогам обучения специалистам Кыргызстандарта были вручены удостоверения о повышении квалификации.