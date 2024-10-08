В Татарстане спасут полуразрушенный деревянный храм святого Александра Невского

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

В Верхнеуслонском районе Татарстана начнется восстановление церкви святого князя Александра Невского. Деревянный трехпрестольный храм, построенный в 1892-1894 годах, находится в аварийном состоянии, сообщается в документации на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Рубленая церковь с деревянной обшивкой на кирпичном цоколе состоит из трехъярусной колокольни, двухъярусной храмовой части, одноярусной трапезной и апсид. Выполнена в стиле эклектика с элементами классицизма по проекту неизвестного автора. У здания отсутствует часть стропил, крыши, водосточная система находится в недопустимом состоянии, многие элементы и конструкции отсутствуют. Жесткость сруба была полностью нарушена, произошло частичное обружение северной и южной наружных стен храмовой части, южной и северной апсиды, внутренние стены храмовой части, а ряд других отклонены от вертикали. Состояние стен колокольни и трапезной оценивается как недопустимое, а остальных — как аварийное.

Проектом предусмотрена реставрация фасадов с максимально возможным сохранением архитектурно-декоративного оформления и объемно-пространственного решения. В рамках противоаварийных работ будут разобраны разрушенные конструкции, их отсортируют на элементы. Также рабочие разберут мусор и обеспечат хранение элементов, пригодных к реставрации. Здание будет законсервировано, проведено устройство лесов, временной крыши над храмовой, трапезной и алтарной частями.

Планируется воссоздание шатров над храмовой частью и колокольней, главок, барабанов и крестов, устройство фальцевой кровли, снегозадержания. Утраченную водосточную систему воссоздадут. Также специалисты проведут работы для воссоздания отделки потолков, в том числе лепного декора храмовой и алтарной частей. Резные и кованые элементы в декоре церкви отреставрируют, а непригодные к восстановлению воссоздадут на основе аналогов.

Сруб полностью переберут, запротезируют по специальной методике, а утраченные стены и столпы сруба воссоздадут по сохранившимся элементам. Такие же работы проведут и в отношении других конструкций. Появится деревянная лестница колокольни, голландские печи, крыльца и навесы, которые приспособят для маломобильных групп населения.