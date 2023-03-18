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Происшествия 18 марта 2023 10:43

В Татарстане спасли женщину, которая провалилась в колодец

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В Татарстане спасли женщину, которая провалилась в колодец
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне днем поступило сообщение, что деревне Азьмушкино на улице Хлебосольная человек упал в колодец, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали 55-летнюю женщину из колодца и передали медикам скорой помощи.

Фото: © ГУ МЧС России РТ

#спасли женщину #МЧС РТ
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