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В Татарстане спасли женщину, которая провалилась в колодец
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фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Накануне днем поступило сообщение, что деревне Азьмушкино на улице Хлебосольная человек упал в колодец, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие на место спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали 55-летнюю женщину из колодца и передали медикам скорой помощи.
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