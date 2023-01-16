В Татарстане спасли заблудившегося рыбака, который едва не замерз насмерть

Накануне вечером 52-летний чистополец рыбачил около села Речное в Алексеевском районе республики. После этого он пошел в сторону поселка Саконы, заблудился и оказался в итоге на острове Коневая Грива. Там он начал сильно замерзать и нашел домик для рыбаков. Зарядка на телефоне начала быстро заканчиваться, и он сообщил о случившемся по единому номеру вызова спецслужб 112.

Спасатели ЗПСО №3 на двух снегоходах выехали в сторону острова Коневая Грива. Прибыв на место, рыбак стал подавать им сигналы фонариком, что помогло спасателям его найти.

На одном из снегоходов замерзшего мужчину доставили на берег у села Саконы и передали врачам скорой помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.