В Татарстане спасли троих рыбаков, которые оказались отрезанными водой на льду
Сообщение о том, что на Волге вблизи населенного пункта Камское Устье на льду находятся три рыбака, которые не могут дойти до берега, поступило сегодня днем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Рыбаки находились в 300 метрах от берега на тонком льду. Один из мужчин попытался сам перебраться к берегу, но провалился под лед. Его спасли двое других рыбаков.
Прибывшие на место спасатели на судне на воздушной подушке забрали рыбаков. От медицинской помощи мужчины отказались. Двое из рыбаков оказались уроженцами Марий Эл, один – житель Верхнего Услона. Теперь за выход на тонкий лед мужчинам придется заплатить штраф.