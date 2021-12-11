В Татарстане спасли троих рыбаков, которые оказались отрезанными водой на льду

Сообщение о том, что на Волге вблизи населенного пункта Камское Устье на льду находятся три рыбака, которые не могут дойти до берега, поступило сегодня днем. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Рыбаки находились в 300 метрах от берега на тонком льду. Один из мужчин попытался сам перебраться к берегу, но провалился под лед. Его спасли двое других рыбаков.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели на судне на воздушной подушке забрали рыбаков. От медицинской помощи мужчины отказались. Двое из рыбаков оказались уроженцами Марий Эл, один – житель Верхнего Услона. Теперь за выход на тонкий лед мужчинам придется заплатить штраф.